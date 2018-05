Veranstaltungs-Tipps: Mühlentag mit Infos und Leckereien

Emmerich An Pfingstmontag, 21. Mai, lohnt sich ein Besuch in Elten. Denn dann findet wieder der Mühlentag statt.

Der Deutsche Mühlentag findet jährlich am Pfingstmontag, also in diesem Jahr am 21. Mai, statt. An diesem Tag soll den Menschen die Bedeutsamkeit des in Vergessenheit geratenen Handwerks der Müller bewusst gemacht werden. Auch die Gerritzens Mühle an der Stokkumer Straße öffnet ihre Pforten. "Das hat bei uns Tradition. Bereits seit Jahrzehnten feiern wir am Pfingstmontag ein Mühlenfest", sagt Touristikchefin Manon Loock-Braun, die natürlich auf gutes Wetter hofft. "Wir haben schon verschiedene Wettersituationen mitgemacht. Bei Sturm kam fast keiner, aber bei Sonnenschein waren bis zu 1000 Besucher hier."