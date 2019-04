Unter Pkw gerutscht : Motorradfahrer in Haffen schwer verletzt

Haffen Auf der Deichstraße in Haffen hat ein Autofahrer am Montag beim Abbiegen einen Biker übersehen. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer. Lebensgefahr besteht allerdings nicht.

Am Montagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Haffen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 14.35 Uhr befuhr ein 67-jähriger Erftstädter mit seinem Mercedes A-Klasse die Deichstraße vom Deich kommend in Richtung Haffen. An der Einmündung zur Wilhelmstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 62-jährigen Yamaha-Fahrer aus Hünxe. Der Motorradfahrer stürzte und rutschte unter den Pkw. Dabei verletzte dieser sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus nach Duisburg gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Deichstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.