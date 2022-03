Kollision in Emmerich : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kollision in Emmerich

Emmerich Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer aus Emmerich ins Krankenhaus gebracht werden. Er war von einem Auto auf der Kreuzung erfasst worden.

Bei einem Unfall am Samstag verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. Wie die Polizei berichtet, war um 15.55 Uhr ein 21-jähriger Mann aus Polen mit seinem BMW auf der Reeser Straße (frühere B8) in Fahrtrichtung Rees unterwegs. Von hier wollte er nach links in die Weseler Straße abbiegen.