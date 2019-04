Unfall auf der Weseler Landstraße : Motorradfahrer aus Kalkar (27) schwer verletzt

REES Bei einem Unfall am Sonntagabend in Rees wurden drei Menschen verletzt. Für einen Motorradfahrer (27) kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

(RP) Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau aus Rees in einem VW Golf auf der Weseler Landstraße von Rees in Richtung Haldern. Als die 18-Jährige an der Einmündung Groiner Allee nach links abbog, stieß sie nach Angaben der Polizei mit einem entgegenkommenden Motorrad der Marke Kawasaki Ninja zusammen. Mit dem Motorrad war ein 27-jähriger Mann aus Kalkar auf der Weseler Landstraße in Richtung Rees unterwegs. Der 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer.