Unfall in Haldern : Motorradfahrer (56) aus Emmerich schwer verletzt

(RP) Bei einem Unfall am Donnerstag in Haldern ist ein 56 Jahre alter Motorradfahrer aus Emmerich schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr gegen 16.40 Uhr ein 24-Jähriger aus Rees mit seinem Peugeot die Weseler Landstraße (L7) in Richtung Wesel . Als er in Haldern nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen. Der 56-Jährige aus Emmerich stürzte und verletzte dabei sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik.