Auf der B67 bei Rees-Empel Reeser (54) bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war es gegen 17.30 Uhr im Kreuzungsbereich Schwarzer Weg / Halderner Straße zu dem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Mann aus Rees befuhr demnach mit einem grauen Citroen Berlingo den Schwarzen Weg in Fahrtrichtung Reeser Straße (B67). Im Kreuzungsbereich wollte er geradeaus auf die Halderner Straße fahren und übersah dabei den Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Der 54-jährige Mann aus Rees, der mit seiner BMW-Maschine die Reeser Landstraße in Fahrtrichtung Rees befahren hatte, wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Aufgrund der Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei jedoch nicht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand allerdings erheblicher Sachschaden.