Pärchen von Polizei in Bocholt geschnappt : Motorboot-Diebe: Flucht endet im Straßengraben

BOcHOLT/ISSELBURG In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei ein Pärchen aus Isselburg geschnappt. Das Duo transportierte ein Motorboot auf einem Hänger. Als es kontrolliert werden sollte, fuhr es davon und endete in einem Straßengraben.

(RP) In der Nacht zu Mittwoch kam einer Streifenwagenbesatzung in Bocholt gegen 2.15 Uhr auf der Straße „Up de Welle“ ein silberfarbener Ford Focus Kombi entgegen – mit angehängtem Bootsanhänger samt Motorboot. Die Beamten wendeten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Darauf beschleunigte der Fahrer des Kombis und fuhr über die Straße Am Hünting in Richtung Am Efing weiter.