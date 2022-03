Montferland : Das Nachbarland mitten im Wahlkampf

Auch die Betuwe-Nordroute ist ein Thema, über das im Wahlkampf heiß diskutiert wird. Bisher wird diese abgelehnt, weil sie die malerische Landschaft zerstören könnte. Foto: Markus Balser Foto: Markus Balser

Montferland Am 16. März stehen in den Niederlanden Kommunalwahlen an. Auch in der Emmericher Grenzkommune Montferland kämpfen Parteien um die Stimmen der Bürger. Im Fokus stehen die Themen Leiharbeiter und die Betuwe-Nordroute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Seit Wochen kennen die niederländischen Lokalzeitungen kaum mehr ein anderes Thema, am kommenden Mittwoch ist es nun endlich soweit: Die Menschen im Nachbarland gehen an die Wahlurne, um die Stadt- und Gemeinderäte neuzuwählen. Der Wahlkampf läuft auch in der Emmericher Grenzkommune Montferland auf Hochtouren. Doch wie schaut die politische Landschaft dort aus – und welche Themen bestimmen die öffentliche Debatte? Wir geben einen Überblick.

In der Grenzkommune Montferland, zu der ´s-Heerenberg gehört, gibt die Partei CDA seit jeher den Ton an. Im Gemeinderat sind die Christdemokraten mit 31 Prozent der Stimmen vertreten. Doch die Stammwählerschaft der Christdemokraten dünnt auch im ländlichen Raum aus. Während die CDA in Montferland früher ein Abo auf Wahlerfolge hatte, landete sie bei der Parlamentswahl im März vergangenen Jahres nur auf Platz drei – hinter der rechtsliberalen VVD von Ministerpräsident Mark Rutte und der islamfeindlichen PVV von Geert Wilders.

Info Vier Parteien stellen die Regierung Überblick Aktuell besteht die Regierung in den Niederlanden aus der rechtsliberalen VVD von Ministerpräsident Mark Rutte, der christdemokratischen CDA, den Linksliberalen von D66 sowie aus der strenggläubig-calvinistischen ChristenUnie. Übersicht Landesweit wird die politische Landschaft zunehmend unübersichtlich. Im Parlament sitzen aktuell 20 Fraktionen und Gruppen. Lokal macht sich diese Unübersichtlichkeit noch kaum bemerkbar, weil es den kleinen Parteien nicht gelingt, überall Listen zu eröffnen.

Und auch nun ist die CDA landesweit im Sinkflug. Umfragen legen nahe, dass die Partei des amtierenden Außenministers Wopke Hoekstra bittere Verluste hinnehmen muss. Fraglich ist, wie die Koalition künftig in Montferland aussieht.

Zum Hintergrund: Im Nachbarland wählen die Bürger alle vier Jahre die Kommunalparlamente. Auf die stärkste Kraft kommt in der Folge die Aufgabe zu, ein College zu bilden, gewissermaßen eine Koalition. Die Parteien einigen sich auf eine Agenda, zudem ernennen sie die Wethouders aus ihren Reihen, die vergleichbar mit den Beigeordneten in deutschen Rathäusern sind. So ist die Verwaltungsarbeit im Königreich deutlich stärker politisch geprägt als in Deutschland.

Im Rathaus von Didam zogen bislang CDA, die rechtsliberale VVD, die Wählergruppe „Lokaal Belang Montferland“ sowie die linksliberale Partei D66 an einem Strang. Bürgermeister ist Harry de Vries von der CDA. Gemeinsam mussten die Parteien zuletzt schmerzhafte Millionen-Einsparungen verabschieden. Im Rat von Montferland ging es bisweilen äußerst unruhig zu, mehrere Politiker zogen sich zurück.

Im Wahlkampf steht seit Wochen insbesondere ein Thema zentral: die Ablehnung der sogenannten Betuwe-Nordroute. Die Regierung in Den Haag hat nämlich jüngst eine umfassende Untersuchung der gesellschaftlichen und ökonomischen Vorteile einer Realisierung in Auftrag gegeben. Die Nordroute würde über Zevenaar und Doetinchem quer durch die Achterhoek bis nach Twente führen. Kritiker befürchten eine Durchschneidung der malerischen Landschaft. So erklärt die VVD in Montferland in ihrem Wahlprogramm, die Güterzug-Route regelrecht für „indiskutabel“ zu halten. Immerhin würden einige Streckenkilometer auch durch die Gemeinde Montferland führen.

Zudem gilt das Thema Wohnen im Wahlkampf als heißes Eisen. Alle Parteien wollen mehr Raum schaffen, insbesondere für Familien. Zudem beschäftigen die osteuropäischen Arbeitsmigranten die Nachbarn. So schlägt etwa die Gruppierung „Lokaal Belang Montferland“ vor, zwischen Menschen, die nur für einen „short-stay“ von drei Monaten bleiben und all jenen, die bis zu zwei Jahre vor Ort für einen „midstay“ leben und arbeiten, zu differenzieren. Für die letzte Gruppe müssten mehr Angebote zur Entspannung und zur Nahversorgung geschaffen werden. Schließlich ist das Thema Leiharbeiter auch im Königreich ein heikles, immer wieder sorgen Anwohner für Protest gegen entsprechende Immobilien. Mit dieser Problematik kennen sich die Emmericher nur allzu gut aus.

Wenig verwunderlich also, dass auch das Thema DocksNLD2 für mächtig Aufruhr sorgt. Wenige Meter hinter der Grenze werden in ‚s-Heerenberg auf knapp 32 Hektar neue Industriehallen errichtet. Die Nachfrage ist riesig, es sollen Millionen investiert werden. Auch der Emmericher Hafen könnte profitieren. Doch nicht alle Beteiligten sind begeistert. Immerhin rechnet die Niederlande auch mit weiteren Gastarbeitern. So schlägt die lokale Wählergruppe „Lijst Groot Montferland“ vor, sich von DocksNLD2 abzuwenden und statt Logistik-Unternehmen Fertigungsindustrie vor Ort anzusiedeln.

Zudem sprechen sich gleich mehrere Parteien dafür aus, eine Nebenstelle des Rathauses Didam in ´s-Heerenberg zu erhalten. Das war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Aufregerthema, wir hatten vor einigen Tagen ausführlich berichtet.