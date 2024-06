RP-Mitarbeiterin Monika Hartjes Das große Turnier - Als Volunteer bei der EM hautnah dabei

Info

Spiele Die EM 2024 findet in Deutschland in zehn verschiedenen Stadien statt. In Düsseldorf finden drei Gruppenspiele – Österreich gegen Frankreich am 17. Juni, Slowakei gegen Ukraine am 21. Juni, Albanien gegen Spanien am 24. Juni -, ein Achtelfinale am 1. Juli und ein Viertelfinale am 6. Juli statt. 1600 freiwillige Volunteers sind hier im Einsatz in 25 verschiedenen Einsatzbereichen und Positionen vom Akkreditierungs-Volunteer über Tickening und Fan-Willkommen bis hin zum Medienbereich und Volunteer-Management.