Von MARKUS BALSER : Komplexe Angelegenheiten

Emmerich Das Haus im Park zeigt ab Samstag Arbeiten von Monika Buchen. Die aus Emmerich stammende Künstlerin war während des Lockdown besonders kreativ. Ihre Malerei lebt vom Zusammentreffen spannungsvoller Gegensätze.

Für den Emmericher Kunstverein nimmt das Kunstjahr 2021 langsam an Fahrt auf. Nachdem monatelang gar nichts möglich war, gibt es jetzt wieder kulturelles Leben im Rheinpark und zwar Schlag auf Schlag. Gerade erst ist die originelle Ausstellung „Hip To The Game II“ beendet worden, während die beiden Hochsitz-Installationen „Die Soundbox meiner Stille“ von Monika Nelles noch bis zum 30. Juli zu sehen (und zu besteigen) sind. Bereits am kommenden Samstag wird schon die nächste Ausstellung im Haus im Park eröffnet. „Complex Matters“ von Monika Buchen.