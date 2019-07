Musikverein Elten : Mittsommernacht ist wieder der Renner

ELTEN Auch die 23. Auflage der Veranstaltung des Musikvereins Elten ist so beliebt wie eh und je.

(moha) Wenn der Musikverein Elten alljährlich – in diesem Jahr zum 23. Mal - zu seiner traditionellen Mittsommernacht einlädt, dann treffen sich Alt und Jung zum gemütlichen Zusammensein im Dr.-Robbers-Park und verleben ein paar schöne Stunden. Auch in diesem Jahr zogen das musikalische und das kulinarische Angebot wieder viele Besucher an, nicht nur aus Elten. So hatten sich fast 50 VdK-Mitglieder angemeldet. „Wir sind seit etwas zehn Jahren immer dabei“, erzählte Vorstandsmitglied Karin Hörnschemeyer. Vor drei Jahren schloss sich eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen aus dem Wohnheim an der Nierenbergerstraße an. „Wir alle finden die Mittsommernacht gesellig. Wir treffen hier viele Bekannte“, sagte die stellvertretende VdK-Vorsitzende Erika Bick-Verstraten. „Hier gibt es gute Musik und nette Leute zur Unterhaltung.“