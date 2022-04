Emmerich : „Mittagstisch“ gerät wegen Ukraine-Krieg in Not

„Mittagstisch“ gerät wegen Ukraine-Krieg in Not

Emmerich Die Zahl der Menschen, die vom „Mittagstisch“ im Aldegundisheim versorgt werden, nimmt zu. Der Überfall der russischen Armee auf die Ukraine verschärft die Lage. Die ehrenamtlichen Helfer bitten die Bevölkerung um Spenden.

Die Zahl der Menschen, die dienstags und freitags am Aldegundisheim mit Lebensmitteln versorgt werden, steigt. Am Freitag berichteten Andrea Schaffeld und Jutta Otten darüber. Sie sind der Vorstand vom „Mittagstisch“. Ebenfalls beim Pressegespräch dabei war Ludger Dahmen von der Chistophorus-Kirchengemeinde. Sie ist Trägerin der Einrichtung.

Ein Grund dafür, dass mehr Menschen unter Druck geraten, sind steigende Kosten für Heizung und Strom. Aber auch die Lebensmittelpreise, die als Folge des Kriegs in der Ukraine in die Höhe geschnellt sind. Zudem kommen neue Flüchtlinge nach Emmerich. Es handelt sich um Menschen aus der Ukraine, die vor der russischen Armee geflohen sind.

Ludger Dahmen berichtete am Freitag, dass auch im Sozialladen „Mode und mehr“, der sich ebenfalls im Aldegundisheim befindet, auch der Krieg in der Ukraine bemerkbar macht. Hier klopfen Familien an, die gerade erst in der Stadt angekommen sind. Ihnen fehlt schlichtweg eine Erstausstattung. Teller, Tassen und vieles mehr gibt es für sie im Sozialladen.