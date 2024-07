Schöner Abend in Rees Welthits bei der Mitgliederversammlung der Volksbank

Für eine hervorragende Stimmung sorgte der Auftritt der Queen-Tribute-Band "The Queen Kings". Die Band begeisterte das Publikum mit einer mitreißenden Performance und spielte alle bekannten Queen-Hits, darunter "We Will Rock You", "I Want to Break Free", "We Are the Champions" und "Radio Ga Ga". Die Musik von Queen, kombiniert mit der beeindruckenden Bühnenshow der Band, brachte die Gäste zum Tanzen und Mitsingen.