Reeser besuchen Paris Den Medaillengewinnern ganz nah

Spannende Tage verbrachten jetzt 39 Reeserinnen und Reeser in der Olympia-Stadt Paris. Die meisten davon waren Mitglieder des TTV Rees-Groin, der die Fahrt zum 75-jährigen Bestehen des Vereins organisiert hatte. Bestens vorbereitet von Jana Schepers und Jens Terhorst, kam die Reisegruppe am 1. August an und bezog dort ein Hotel, das schon lange im Voraus gebucht worden war.