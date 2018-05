Serie Mein Garten : Mit Kissen und Fell raus ins Grüne

Emmerich Terrasse und Balkon ähneln immer mehr einem Wohnzimmer im Freien. Outdoor-Teppiche sind Renner in diesem Sommer.

niederrhein "Menschen haben eine besondere Beziehung zur Natur. Garten, Terrasse oder Balkon sind Orte, um den Alltag eine Zeitlang zu vergessen", sagt Christian Mörsch, Leiter der Stress-Management-School in Wuppertal, Entspannungspädagoge und Outdoor-Relax-Trainer. Kein Wunder, dass immer mehr Familien das Wohnzimmer nach draußen verlegen, sobald das Wetter mitspielt. Und da will man es ebenso hübsch haben wie drinnen. Viele Outdoor-Accessoires unterscheiden sich nur noch wenig von denen in der Wohnung selbst. Wetterfeste Sitzsäcke, in die man sich gemütlich mit einem Glas Wein lümmeln kann, gibt es von Grasgrün bis Knallrot, in Blümchen- oder Tierprint-Optik für die Terrasse. Sie trotzen sogar der ein oder anderen Regenschauer. Lounge-Sessel und Sofas mit bequemen und dekorativen Kissen sind der Renner. Dem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht, es sich unter freiem Himmel kuschelig zu machen.

Der nüchterne Balkon eines Mehrfamilienhauses oder die Terrasse eines Reihenhäuschens werden mit Kelim-Kissen und buntem Outdoor-Teppich zur orientalischen Lodge. Zwischen Pflanzen sorgen marokkanische Windlichter für die richtige Atmosphäre. Hängematten sind bunt gestreift oder haben edle Naturfarben und laden zum Schaukeln unterm Sternenhimmel ein.

Wer nicht viel Geld ausgeben will, baut sich seine Sitzlandschaft aus Europaletten selbst, die natürlich erst durch die richtige Auflage bequem und zum Hingucker werden. Während der handwerklich begabte Teil der Familie schraubt und sägt, kann sich der Rest schon einmal auf die Suche nach der passenden Auflage machen: Besonders edel wirken dicke Sitzauflagen in Natur, Schlamm oder Hellgrau, die man mit vielen kleinen bunten Kissen farbig auflockert. In begrünten Gartenlauben machen sich Lachs- oder Violett-Töne gut, die an Flieder oder Rosen erinnern, oder aber florale Muster, die gediegenen Landhaus-Charakter ins Gartenleben bringen.



Aber auch das Tierfell - es darf ruhig ein Imitat sein - bietet sich als dekorative Sitzunterlage an, die der Holzbank ein bisschen neo-alpinen Charakter verleiht. Nebenbei wärmt solch eine Sitzauflage an kühleren Abenden auch noch. Es gibt sie in Naturfarben wie Braun, Grau, Beige und Schwarz, aber auch eingefärbt in Hellblau, Rosa oder Hellgrün.

Sehr modern sind übrigens Teppiche für draußen. Die kann man entweder selbst aus Bast mit groben Nadeln häkeln oder aber in allen Stilrichtungen kaufen. Mittlerweile gibt es sie aus wetterfestem Kunststoff. Einige sind aus Polyesterfasern, die aus recycelten Kunststoffflaschen gewonnen wurden. Wasser und Schmutz sollen abperlen. Aktuell werden sie unter anderem in Pink im Gebraucht-Look angeboten. Auch geometrische schwarz-weiße oder orange-violette Rautenmuster sind beliebt.Wer es gerne ein wenig barock hat, findet sogar beschichtete Exemplare im Orientmuster, die man gleich auch als Picknickdecke nutzen kann - am besten mitten auf dem Rasen unter Bäumen. Denn: "Der Farbe Grün wird unter anderem ein entspannungsfördernder Einfluss zugeschrieben", sagt Mörsch.

