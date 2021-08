Am Bahnhof : Bundespolizei fasst gesuchten Mann

Emmerich Der 36-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls gesucht. Er konnte jetzt einer Haftstrafe entgehen, indem er eine Geldstrafe zahlte.

(RP) Am Montagmorgen um 1.50 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Emmerich einen 36-jährigen nach der Einreise aus den Niederlanden. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Kleve den Mann mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl geringwertiger Sachen suchte. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Auf der Dienststelle konnte er die drohende 40-tägige Haftstrafe abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann dann weiterreisen.