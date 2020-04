St, Marien Haldern : Ein schöner Moment aus dem Heim als Bild

So sieht die „Myo“-App aus, über die Nachrichten, Bilder und Videos an Angehörige verschickt werden können. Auf die Inhalte können nur die zugreifen, die dafür berechtigt sind. Foto: balser

Die Azubis in St. Marien betreuen für das Pflegeheim eine spezielle App, mit der Fotos von Bewohnern an Angehörige geschickt werden können. In Zeiten von Corona bleibt so Kontakt bestehen.

Vor ein paar Tagen hat in St. Marien Haldern ein neues Projekt begonnen, das ursprünglich mit dem Coronavirus gar nichts zu tun hatte. In Zeiten, in denen in Pflegeheimen Besuchsverbot herrscht, lässt sich das neue Instrument jedoch besonders sinnvoll nutzen. Dient es doch der Kontaktaufnahme zwischen Bewohnern und Angehörigen und hilft gleichzeitig, das Leben in einem Pflegeheim nach außen transparenter zu machen. Benötigt wird dafür nur ein Smartphone, eine spezielle Software und ein kleines bisschen Zeit.

Mit der „Myo“-App können Pflegekräfte über ein Smartphone Bilder, Texte und kurze Videos oder Sprachnachrichten an Angehörige versenden. Die können sich dann so darüber ein Bild machen, wie es ihren Lieben gerade geht, was sie erleben, oder was sie im Moment unternehmen. Das Besondere an der App: Sie ist speziell für den Pflegebereich entwickelt worden. Der Datenschutz hat dabei Priorität: Eine Einwilligung der Bewohner und der Angehörigen muss vorliegen. Zugriff auf die Inhalte haben nur die, die auch dazu berechtigt sind. „Das ist alles ganz genau geklärt“, erläutert Johannes Fockenberg.

Die Azubis in St. Marien haben jetzt ein ganz besonderes Projekt gestartet. Foto: St. Marien

Auf die „Myo“-App aufmerksam geworden war der Geschäftsführer des St.-Marien-Heims bei einer Fachmesse, auf der innovative Produkte von Start Up-Unternehmen für die Pflege vorgestellt wurden. Sie auch in Haldern zu nutzen, konnte sich Fockenberg gut vorstellen. Das Projekt übertrug er mit allen Einzelheiten an die Auszubildenden der Pflegeeinrichtung. Sie machten sich mit der Technik vertraut, handelten sogar Verträge aus und betreuen jetzt das Vorhaben, das zunächst über ein Jahr laufen soll. „Die jungen Leute kennen sich mit der digitalen Technik in der Regel besser aus als wir. Normalerweise lernen sie von uns. Hier lernen wir jetzt von ihnen“, sagt Fockenberg.

Rouven Bintzik ist einer der Auszubildenden, die bei dem Projekt mithelfen. „Mit der Nutzung der App haben wir am 23. März begonnen. Zeitgleich gab es dazu eine Fortbildung für uns, die wegen des Coronavirus per Videokonferenz stattfand“, erklärt er.

Mit dem Smartphone halten die Auszubildenden nun schöne Momente der Bewohner in Bildern fest. Etwa beim Basteln, beim Kontakt mit den Tieren des Heims oder bei anderen Gelegenheiten, die sich in St. Marien bieten. „Die von uns aufgenommenen Bilder können nur auf der App verwendet werden. Eine andere Nutzung ist nicht möglich“, erklärt Rouven Bintzik.

Das die „Myo“-App überhaupt in Haldern zum Einsatz kommen kann, ist auch dem Umstand zu verdanken, dass es den Mitarbeitern in St. Marien generell erlaubt ist, während des Dienstes ihre Smartphones mit sich zu führen. Das ist nicht in jedem Pflegeheim der Fall. „Wir wollen aber, dass unsere Mitarbeiter auch während ihrer Dienstzeit direkt für ihre eigenen Angehörigen erreichbar sind“, erklärt Fockenberg dazu.