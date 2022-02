Mäzen und Vorsitzender : Trauer um Jupp Helmes

Ein Macher: Jupp Helmes im Jahr 2008. Foto: Endermann, Andreas (end)

VRASSELT Die Sportwelt in Emmerich trauert. Josef „Jupp“ Helmes ist am Montag im Alter von 83 Jahren gestorben. Sein Name ist untrennbar mit dem sportlichen Aufstieg des SV Vrasselt verbunden.

Von Hans Sterbenk

Der Ehrenvorsitzende und Mäzen des SV Vrasselt war über viele Jahre die Triebfeder des Vereins und hatte maßgeblichen Anteil am Aufschwung des kleinen Dorfvereins. „Ohne Jupp würden wir immer noch in der Kreisliga B Fußball spielen“, sagt Uli van Embden, Vorsitzender des SVV. Aber Helmes war nicht nur für den sportlichen Höhenflug des Clubs verantwortlich. „Er hat dafür gesorgt, dass wir ein attraktives Vereinsheim erstellen konnte. Jupp war in all den Jahren mein Vorbild. Er war Mister SV Vrasselt“, erinnert van Embden an die vielen Aktivitäten des Transportunternehmers aus Dornick.

Mit acht Jahren kam er erstmals beim SVV mit der Lederkugel in Kontakt. Als 15-Jähriger wechselte er dann zum VfB Rheingold Emmerich. Drei Spielzeiten kickte er beim VfB, ehe ein schwere Knieverletzung seine sportlichen Ambitionen zunichte machte. Aber ganz ausbremsen ließ sich der quirlige Helmes nicht – bis 1961 trug er noch das Trikot seines Heimatvereins. 1968 wurde er Fussballobmann, acht Jahre später löste er Albert Böcker als Vereinschef ab.

In seiner Ägide gelang der Vrasselter Elf der Durchmarsch von der Kreisliga B bis in die Landesliga. In seiner besten Zeit bot der SVV Spieler auf, die dafür sorgten, dass der Club zu den besten der Landesliga zählte . Die Ex-Profis Uli Surau, Sietze Veen und René Hiddink, die Brüder Klaus und Uli Nienhaus und viele andere Kicker trugen maßgeblich dazu bei, dass der kleine Vrasselter Verein zu einer der besten Adressen am unteren Niederrhein wurde. Und es waren allesamt Spieler, die Jupp Helmes, der mit ganz viel Fußballsachverstand ausgestattet war, zu seinem Verein gelotst hatte.