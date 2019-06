Hoher Besuch in Dornick : Ein echter „Dornicker“ für Armin Laschet

André de Schrevel (links) und Ministerpräsident Armit Laschet verkosteten am Pfingstmontag einen Himbeergeist in der „Niederrhein-Destille“ in Dornick. Foto: Markus van Offern (mvo)

DORNICK Nachdem Ministerpräsident Armin Laschet am Montag die Nicolai-Kirche in Kalkar besucht hatte, führte ihn eine kurze Stippvisite in Emmerichs kleinsten Ortsteil. In Dornick besichtigte er die Niederrhein-Destille von Familie de Schrevel.

Am Pfingstmontag sagte sich hoher Besuch in Dornick an: Ministerpräsident Armin Laschet war für eine kurze Stippvisite in Emmerichs kleinsten Ortsteil gekommen, um die Niederrhein-Destille der Familie de Schrevel zu besuchen. Terminlich möglich geworden war der kurze Ausflug nach Dornick, weil Laschet am Montagvormittag zu einem offiziellen Termin in Kalkar weilte, wo die neuen Fenster der St.-Nicolai-Kirche geweiht wurden. Nachdem der Gottesdienst dort beendet war, machte sich der kleine Tross des Ministerpräsidenten auf den Weg über den Rhein, wo er an der Dorfstraße schon von André de Schrevel und seiner Frau Ingeborg sowie Tochter Eva empfangen wurde.

Die Produkte aus Dornick kennt Armin Laschet bereits. Denn die Brände, die in der Niederrhein-Destille entstehen, werden schon seit geraumer Zeit den Gästen der Düsseldorfer Staatskanzlei kredenzt, weil Laschet seinen Besuchern gerne die regionale Vielfalt seines Bundeslandes präsentieren möchte. „Wir haben quer durchs ganze Land gesucht, bis wir auf Sie gestoßen sind“, erklärte der Ministerpräsident der Familie de Schrevel.

Wie Laschet weiter erzählte, haben die Brände aus Dornick auf diesem Wege schon manch prominenten Besucher der Staatskanzlei erfreut. „Erst vor kurzem haben wir eine Auswahl Prinz Albert von Monaco mitgegeben“, so der Landesvater.

Von André de Schrevel ließ sich Armin Laschet die Niederrhein-Destille und ihre viele preisgekrönten Produkte zeigen. Klar, dass da auch eine kleine Verkostung anstand: Bevor sich der Ministerpräsident wieder auf den Nachhauseweg machte, durfte er einen leckeren Himbeergeist probieren. Als Geschenk erhielt er zudem einen Präsentkorb mit einer Auswahl verschiedener Brände, darunter auch den echten „Dornicker“. Dazu gab’s noch einen Bildband von Emmerich zur Erinnerung an den Besuch.

(Markus Balser)