PAN Kunstforum : Kunst fürs Museum und die Schulen

Eisbären in Not: Bertamaria Reetz vor einem ihrer Klima-Bilder, die ab 5. März im PAN-Kunstforum zu sehen sind. Foto: Markus Balser

EMMERICH Bertamaria Reetz, unter anderem bekannt für ihre Blauschafe, stellt im PAN aus. Die Arbeiten, die dort zu sehen sind, beschäftigen sich mit dem Klimawandel. Dieses Thema ist auch Teil eines Projekts, mit dem sie sich an Kinder wendet.

Bertamaria Reetz war schon zweimal in Emmerich zu Gast. Jetzt kehrt die Künstlerin, die vor allem einem großen, internationalen Publikum durch ihre „Friedensherde“ – die sympathischen blauen Schafe – bekannt wurde, ins PAN-Kunstforum zurück. Am 5. März wird ihre Ausstellung „Es gibt nur eine Welt“ eröffnet. Der Titel der Ausstellung lässt schon darauf schließen, worum es geht.

Das Projekt Interessierte Schulen können sich beim PAN zur Teilnahme am Projekt melden.

Die Ausstellung Die Eröffnung der Ausstellung findet am Samstag, 5. März, um 12 Uhr im PAN-Kunstforum statt. Sie ist bis zum 8. Mai zu sehen.

Es gibt schneeverhangene Fichtenwälder zu sehen, in denen alles intakt zu sein scheint. Doch schon das Bild daneben gleicht einem Negativabzug dieser Idylle. Hier ist zu erkennen, dass die Bäume krank sind. Andere Bilder zeigen Fische, Walrösser, Eisbären oder Rentiere, die auf der Flucht zu sein scheinen, Schutz oder bessere Futterplätze suchen. Zwei ihrer Bilder hat die Künstlerin mit dem Wort „Gier“ betitelt. Zu sehen ist dort, wie die Natur in Flammen aufgeht. „Die schöne, intakte Natur, wie wir sie uns vorstellen, gibt es heute nicht mehr“, stellt Reetz ernüchternd fest.

Das Thema, das sie stark beschäftigt, möchte sie auch an Kinder und Jugendliche herantragen. Reetz, die ohnehin schon immer mit Schulen, aber auch Seniorenheimen zusammenarbeitet, hat deshalb auch ihr Projekt „Kleine Bienen – große Verantwortung“ mit nach Emmerich gebracht. Dabei dienen Bienen als Symbolfigur.

Zum Bemalen gibt kleine Holzbienen, gefertigt in den Werkstätten der von Bodelschwingh-Stiftung und an einem etwa 1,10 Meter hohen, lustig ausschauenden Bienen-Rohling aus Polyesterharz können bis zu drei Kinder gleichzeitig arbeiten und ihn bemalen – mit Motiven, die mit dem Thema „Umwelt“ zu tun haben. Die schönsten Bienen, die bei diesem Projekt, das in mehreren Städten läuft, entstehen, sollen im Landtag ausgestellt werden. Vielleicht ist ja dann auch eine aus Emmerich mit dabei.