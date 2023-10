Naturschutz Dem Rhein soll’s wieder besser gehen

Der Fang, den Rudi Hell am Donnerstagmorgen aus dem Rhein gezogen hat, kann sich sehen lassen. Ein ganzer Eimer Bräsen, zwei Aale und den ein oder anderen Maifisch hat er aus der Reuse geholt, die vor der Reeser Rheinpromenade im Wasser treibt. Vor allem der kleine Maifisch ist es, der im Moment von besonderem Interesse ist. Denn noch vor einigen Jahren war diese Art, die ursprünglich hier einmal in Massen zuhause war, so gut wie ausgestorben.