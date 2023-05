Polit-Prominenz in Emmerich Minister Laumann zu Besuch

Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, war am Montag in Emmerich. Zunächst stand ein Besuch im Rathaus an, wo er von Bürgermeister Peter Hinze begrüßt wurde. Danach war Laumann Gastredner beim Hüthumer CDU-Tag. 90 Personen hatten sich für den Vortrag im Landgasthof Borghees angemeldet. Im Rathaus hörte sich Laumann eine Stunde lang die Sorgen und Nöte der Stadt Emmerich an. In der Hauptsache ging es um die Machenschaften der Leiharbeitsfirmen. Laumann kennt die Probleme. In der Corona-Zeit hat er sich mit den Fleisch-Unternehmen in NRW angelegt und im Bundestag für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen Mehrheiten besorgt, wie er erzählte.