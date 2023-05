Politische Prominenz in Emmerich Minister Laumann am Montag bei der CDU in Hüthum

Prominenter Gast der Hüthumer CDU ist am Montag NRW-Minister Karl-Josef Laumann, zuständig für die Ressorts Arbeit, Gesundheit und Soziales. „Der Minister ist bekannt für Durchsetzungskraft und klarer Kante“, schreibt die CDU. Auch in Hüthum wird der Gastredner zu wichtigen Fragen der Landespolitik Stellung nehmen. Ihn erwartet ein volles Haus. Um 17 Uhr beginnt die Veranstaltung im Landgasthof Borghees. Zuvor wird der Minister in Anwesenheit führender Politiker von Land, Kreis und kommunaler Ebene durch Bürgermeister Peter Hinze und Hüthums CDU-Chef Erik Arntzen begrüßt.