Jubiläum : Millingen gewinnt die Dorfwette

Millingen Monika Michelbrink-Roth, Vorsitzende vom Heimatverein Millingen/Empel, freute sich: Etwa 280 Personen beteiligten sich an der Fotoaktion unter dem Motto „Wir sind Millingen“ – rund 30 mehr als gewettet.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im Jahr 2020 feiert Millingen „900 Jahre St. Quirinus“. Beim traditionellen „Angrillen mit den Hamburger Jungs“, das alle zwei Jahre stattfindet und am Samstag bereits zum dritten Mal, wurde in einer Dorfwette dazu aufgerufen, ein Jubiläumsbild für Millingen zu machen. Denn nicht nur St. Quirinus feiert, sondern auch die Freiwillige Feuerwehr, das Tambourcorps und Fortuna Millingen, die alle im nächsten Jahr 100 Jahre alt werden. 250 Leute sollten sich dazu melden, es wurden dann sogar mehr.

Und dann kamen die Leute in Scharen: Junge und Alte, Familien mit Kindern und Kinderwagen, Senioren mit Rollatoren und in Rollstühlen und sogar zwei Hunde waren dabei. Sie wurden in Zweier- und Dreierreihen auf Schläuche gestellt, die eine „900“ formten. Tina Oostendorp war mit den Fotografen per Handy in Kontakt und dirigierte mit einigen anderen Helfern alle an die richtigen Plätze. Nach rund 20 Minuten kam dann von oben – aus rund 15 Metern Höhe – das Kommando: „Alle zum Fotografen hochschauen, Daumen hoch und winken.“