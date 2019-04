Vermieter-Ehepaar hatte Vertrauen und wurde übel reingelegt : So betrügt ein Mietnomande in Rees

Angelika Kowalski hält einen Aktenordnern mit dem Schriftverkehr, den ihnen der neue Mieter bislang, neben viel Ärger, beschert hat. Die Rolläden der Mietwohnung (rechts oben) sind heruntergelassen, seit der säumige Zahler dort eingezogen ist. Foto: Michael Scholten

REES Angelika und Jürgen Kowalski bekommen keine Miete. Der Gesetzgeber schützt aber nicht sie, sondern den Mieter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Scholten

Angelika und Jürgen Kowalski sind sauer. Nicht nur auf ihren neuen Nachbarn, der keine Miete zahlt, sondern auch auf die deutsche Gesetzgebung, die Vermieter mit solch einem Problem allein lässt. Vor allem aber sind sie wütend auf sich selbst: „Wir waren zu leichtgläubig. Wir haben uns vom ersten Eindruck blenden lassen und uns nicht ausreichend über den Mieter informiert.“

Aber der Reihe nach: Ende Oktober 2018 schalten die Kowalskis eine Anzeige für eine 40-Quadratmeter-Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses Vor dem Falltor 7, inklusive Kellerraum und Autostellplatz. Die Wohnung gehört ihrem Sohn, das Ehepaar Kowalski wohnt gleich nebenan und kümmert sich um die Vermietung.

Info Schufa-Auskunft: Das ist der sichere Weg Der richtige Weg Sollte sich im Haus Vor dem Falltor doch noch eine Lösung abzeichnen, hat Jürgen Kowalski feste Vorsätze für die Gespräche mit dem nächsten Mieter: „Wir werden uns nie wieder allein auf unsere Menschenkenntnis verlassen. Wir verlangen eine Schufa-Auskunft und nehmen Kontakt zum letzten Vermieter auf. Wenn uns der Interessent nicht sagen will, wo er bislang gewohnt hat, kann er gleich wieder gehen.“

Mit dem Mieter, der dort 19 Jahre lang gewohnt hat, aber jetzt mit seiner Freundin zusammengezogen ist, gab es nie Probleme. Schnell meldet sich ein Interessent aus Emmerich auf die Anzeige. Er ist Handwerker, Mitte 30 und arbeitet für eine Zeitarbeitsfirma in den Niederlanden. Aus seiner aktuellen Wohnung müsse er ausziehen, weil der Eigentümer die Miete erhöht habe, sagt er. Der Mann legt eine Lohnbescheinigung vor und macht einen guten Eindruck. Die Miete von 350 Euro will er immer schon zum 28. des Vormonats überweisen, statt der vereinbarten Nebenkosten von 80 Euro will er freiwillig 100 Euro zahlen. Die Kaution von drei Monatsmieten legt er bar auf den Tisch und bietet an, Renovierungsarbeiten in der Wohnung selbst auszuführen.

Der Mietvertrag ist ab dem 1. Dezember 2018 gültig. Abgesehen von kurzen Arbeitsbesuchen lässt der Mieter die Wohnung ungenutzt. Er wohne noch in Emmerich, bis letzte Probleme mit dem dortigen Vermieter ausgeräumt seien, erklärt er den Kowalskis bei seltenen Begegnungen. Dem Ehepaar fällt auf, dass der anfangs so freundliche Mieter nun wie ausgewechselt wirkt: „aufbrausend, cholerisch und unglaublich laut“ habe er sich in weiteren Gesprächen gezeigt, ohne dass die Vermieter einen Grund dafür erkennen konnten.

Ende November und Ende Dezember 2018 werden je 450 Euro für Miete und Nebenkosten überwiesen. Das ändert sich am 27. Januar 2019, als die Kowalskis nur eine Überweisung von 25 Euro auf ihren Auszügen finden, versehen mit dem Vermerk: „Miete Februar. Wegen drohendem Rechtsstreit. Weiteres via Rechtsanwalt und Staatsanwalt. Strafanzeige gegen Jürgen Kowalski vorbehalten.“

Als die Kowalskis ihn darauf ansprechen, reagiert der Mieter höhnisch: „Sie sind das gute alte Ehepaar, das ich mir ausgesucht habe, weil Sie noch an das Gute im Menschen glauben. Hätten Sie eine Auskunft über mich eingeholt, hätten Sie gesehen, dass ich auf Stufe 6 stehe und ein ganz schlimmer Finger bin. Ich wohne jetzt hier, und wenn Sie die Füße stillhalten, zahle ich vielleicht hin und wieder Miete.“

Erst jetzt, zu spät, beginnt Jürgen Kowalski, Nachforschungen anzustellen. Das Ergebnis: Der Mieter hat einen Offenbarungseid geleistet, ist bei der Creditreformauskunft als negativ gelistet und hat schon mehreren Vermietern in Emmerich die gleichen Probleme bereitet wie jetzt den Kowalskis.

Einige der ehemaligen Vermieter wollen das Reeser Ehepaar beim Rechtsstreit unterstützen, da er bei ihnen einen Schaden von mehreren tausend Euro und eine vorsätzlich verdreckte und beschädigte Wohnung hinterlassen hat, andere wollen nichts gegen den Mann unternehmen, weil „sie Angst vor ihm haben“, sagt Jürgen Kowalski, der auch bei der Kriminalpolizei Anzeige gegen den „Mietnomaden“ erstattet hat.

Allerdings rechnen weder die Polizei noch der beauftragte Reeser Rechtsanwalt mit einer schnellen Lösung, zumal der Mieter erst am 10. März seine Möbel gebracht und die Wohnung bezogen hat. „Alle Behörden sagen: Der Mann hat einen gültigen Mietvertrag! Würde ich die Möbel aus seiner Wohnung entfernen, wäre er eine Stunde später mit einer einstweiligen Verfügung da und ich muss ihm die Möbel wieder reintragen.“

Jürgen Kowalski kann das nicht verstehen: „Wir werden als Vermieter vorsätzlich betrogen und bestohlen, aber die deutsche Gesetzgebung unterstützt ausschließlich den Mieter.“ Er sieht einen starken Widerspruch zwischen den Worten der Regierung, man solle Wohnungen als Altersvorsorge haben, und dem Ausbleiben staatlicher Unterstützung beim Schutz dieser Altersvorsorge durch Mietnomaden: „Es scheint, dass aus Sicht der Gesetzgebung nur die Rechte des Mieters zu schützen sind, aber nicht die Rechte des Vermieters.“

Die Kowalskis stehen nicht nur mit früheren Vermietern des Mannes in Kontakt, sondern auch mit früheren Arbeitgebern, bei denen er entlassen wurde. Derzeit suchen sie nach dem aktuellen Arbeitgeber, um eine Lohnpfändung zu beantragen. Die fristlose Kündigung der Wohnung hat der Mieter schriftlich erhalten. Der Rechtsanwalt stützt sie darauf, „dass Sie bei Begründung des Mietverhältnisses gegenüber den in Vertretung für unseren Mandanten tätigen Eltern arglistig wahrheitswidrige Ansagen gemacht haben“ und dass mehrfach beleidigende Worte gefallen seien. Auch die ordnungsgemäße Kündigung zum 30. Juni wurde schriftlich ausgesprochen. Die Reaktion des Mieters war bislang nur ein leeres Blatt Papier, das er per Einschreiben an die Kowalskis schickte.

„Er ist froh, bei uns eine Nische gefunden zu haben“, sagt Jürgen Kowalski. „Und wenn er bei uns ausziehen sollte, muss er den nächsten Vermieter betrügen.“ Er rät dem Mann, sich eine Wohnung vom Sozialamt geben zu lassen. „Er macht es seit Jahren aber anders: Er fährt jeden Morgen zur Arbeit, verdient Geld und schädigt dann ganz dreist seinen jeweiligen Vermieter.“