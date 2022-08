Emmerich : Mieter für Neumarkt stehen fest

Blick auf den Edeka-Markt an der Flutstraße in Kleve. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Emmerich In das 3000 Quadratmeter große Fachmarkt-Center gehen Edeka, „Action“, eine Apotheke, ein Bäcker und „Futterhaus“. Die Übergabe der Räumlichkeiten soll im November sein.

Edeka-Untermieter Nummer eins ist Action, einer der größten Non-Food-Discounter Europas. Dessen Wurzeln liegen in den Niederlanden. Mittlerweile existieren mehr als 2.000 Filialen in 10 Ländern. Das Erfolgsmodell basiert auf drei Säulen: einem breiten Angebot, günstigen Preisen und einem kontinuierlichen Überraschungsmoment. Auf 723 m² finden sich demnächst zahlreiche Alltagsartikel.

Das „Futterhaus“ wird ebenfalls im Fachmarktzentrum vertreten sein. Dem Tierfachhändler stehen dann gut 500 m² zur Verfügung. In über 400 Standorte in Deutschland und Österreich bietet das Unternehmen seinen Kunden ein umfassendes Angebot an Tiernahrung und -zubehör an, das auf die speziellen Bedürfnisse von Heimtieren und die Wünsche ihrer Besitzer eingeht.