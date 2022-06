St.-Quirinus-Bruderschaft : „Mente“ Schwenk regiert in Millingen

MILLINGEN Die St.-Quirinus-Bruderschaft hat einen neuen König. Und mit Bernd Hövelmann auch einen neuen Kaiser. Joachim Hesseling und Christian Züpke erhielten eine hohe Auszeichnung.

(bal) Die Millinger St.-Quirinus-Schützenbruderschaft hat einen neuen Schützenkönig: Mit dem 224. Schuss sicherte sich Michael „Mente“ Schwenk (55) vom neunten Zug am Sonntagabend die Königswürde. In einem spannenden Wettkampf hatte er sich gegen seinen Mitbewerber Dirk Schlüter vom siebten Zug durchsetzen können. Zur Königin nahm er seine Ehefrau Andrea. Klar, dass nach der Ehrung der Preisträger und der Inthronisation des neuen Königs im Schützenzelt noch kräftig gefeiert wurde.

Der Schützenfest-Sonntag hatte am Morgen mit der traditionellen Wachtparade in der Dorfmitte begonnen. Grußworte wurden durch den Brudermeister Manfred Jakobi und den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Rees – Bodo Wißen – vorgetragen. Die Bruderschaft zeichnete bei dieser Gelegenheit langgediente Mitglieder und besonders engagierte Schützen aus. Insgesamt wurden Mitglieder geehrt, die aufsummiert 1610 Jahre Mitgliedschaft ergaben.

Der Höhepunkt der Auszeichnungen war die Verleihung des Sebastianus-Ehrenkreuzes des Bundes der deutschen Historischen Schützen. Mit dieser Auszeichnung werden Schützen geehrt, die die Weiterentwicklung des Schützenwesens in leitender Funktion vorangetrieben haben. Es ging an den Rendanten Joachim Hesseling sowie den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen ehemaligen Geschäftsführer Christian Züpke.

Mit dem Verlauf des ersten Schützenfestes nach der Corona-Zwangspause zeigten sich die Quirinus-Schützen mehr als zufrieden. Bereits die Disco am Freitag war sehr gut besucht. Die Parade am Sonntag, an der über 500 Schützen und die Spielmannszüge teilnahmen, wurde von geschätzten 1000 Zuschauern gesäumt. „Das Wochenende war der Hammer. Man merkt, dass das Dorf und vor allem die Schützen das Schützenfest über zwei Jahre vermisst haben“, so Jens Schröder, Geschäftsführer der Bruderschaft.