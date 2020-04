Altes Hauptzollamt : Meistermann-Fenster wird restauriert

Im Innern des alten, leer stehenden Emmericher Hauptzollamtes an der Rheinpromenade befindet sich eine Fensterwand, die von Georg Meistermann stammt. Er galt als einer der führenden Künstler der Glasmalerei.

Um die Bedeutung dieses Werkes einzuordnen, sollte man wissen: Die Auszeichnungen, die Georg Meistermann für sein Werk erhielt, sind fast so zahlreich wie die Spuren, die dieser Künstler hinterließ. Meistermann (1911 - 1990), der unter anderem als Professor an der Frankfurter Städelschule, an der Akademie der Bildenden Künste München und an der Kunstakademie Düsseldorf lehrte, war Maler, Zeichner und Graphiker.

Ein Werk Georg Meistermanns, dem die Stadt Wittlich in Rheinland-Pfalz sogar ein eigenes Museum gewidmet hat, befindet sich seit 66 Jahren in Emmerich – und ist mittlerweile fast wieder in Vergessenheit geraten. Denn die mehrere Meter hohe Fensterwand, von der hier die Rede ist, war schon seit langem nicht mehr zu sehen. 1954 hatte es Meistermann für das Emmericher Zollamt angefertigt. Die mehrere Stockwerke hohe Fensterwand befindet sich im Treppenhaus an der rückwärtigen Seite des Gebäudes. Das vorwiegend in Blautönen gehaltene Werk symbolisiert den Blick auf den Rhein. Der niederrheinische Himmel, Lichtreflexe, Vögel am Horizont und Wellen – all das lässt sich in dieser abstrakt gehaltenen Komposition aus strengen, diagonal verlaufenden Linien und feinen Zeichnungen wiederfinden.