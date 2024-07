Leitung zwischen Hüthum und Praest Wasserstoffkernnetz: Emmerich bei Antrag berücksichtigt

Im Rahmen des Runden Tisches Wasserstoff, der von den Stadtwerken in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung initiiert wurde, hatte sich bereits das große Interesse der Emmericher Unternehmen abgezeichnet: „Viele Emmericher Unternehmen haben Wasserstoff als Zukunftsenergieträger für sich erkannt, sowohl für die Produktion als auch für den Verkehr. Wir als Energieversorger setzen auf Wasserstoff für die künftige Wärmeversorgung. Für den Wirtschaftsstandort Emmerich wäre eine Wasserstoff-Versorgung ein echtes Alleinstellungsmerkmal in der Region Niederrhein“, so Borth. Der jetzt auf den Weg gebrachte Antrag sei ein „Meilenstein“.