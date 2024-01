Bürgermeister-Wahl 2025 in Emmerich Du oder Ich - Die Rupps als Spitzenkandidaten

In Emmerich, so heißt es in politischen Kreisen der Stadt, fehle ihm der Bekanntheitsgrad. Zwar wohnt er mit Ehefrau Meike und Familie in Vrasselt und ist in den Südstaaten natürlich kein Unbekannter. Doch bekannter dürfte seine Ehefrau sein. Alleine schon, weil sie in den letzten 25 Jahren eine Reihe von Ehrenämtern übernommen hat. Wichtiger noch: Sie ist Vorsitzende des Emmericher SPD-Ortsvereins. Und jetzt auch Fraktionsvorsitzende. Das gibt ihr die Gelegenheit, sich in eine Reihe von Themen, die in Emmerich wichtig sind, einzuarbeiten.