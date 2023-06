Nach Unfall am Parkring Unter Drogen gestürzt und ohne Führerschein

Gleich mehrere Delikte gingen am Freitagnachmittag auf das Konto eines 53-Jährigen aus Emmerich. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Mann gegen 16.30 Uhr auf dem Parkring mit einem Motorroller unterwegs. In einer Kurve stürzte er ohne Fremdeinwirkung, Polizeibeamte in einem entgegenkommenden Streifenwagen wurden Zeugen des Unfalls. Der 53-Jährige verletzte sich leicht, stand aber auf und flüchtete zu Fuß, als er die Beamten sah. Auf einem Parkplatz in der Nähe konnten die Einsatzkräfte ihn einholen und kontrollieren. Wie sich herausstellte, stand der 53-Jährige unter Drogeneinfluss, ein entsprechender Test verlief positiv. Auf der Wache wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen.