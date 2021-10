Betrugsmasche : Emmericher melden mehrere „Schockanrufe“

Am besten gleich auflegen: Die Polizei warnt davor, auf die unbekannten Anrufer einzugehen. Foto: dpa/Silas Stein

Emmerich Mit einer perfiden Masche am Telefon haben am Mittwoch Betrüger versucht, Menschen in Emmerich um ihr Geld zu bringen. So weit bekannt, fiel jedoch niemand darauf hinein.

(RP) Am Mittwoch haben mehrere Personen aus dem Bereich Emmerich der Polizei mitgeteilt, dass sie im Laufe des Vormittags betrügerische Anrufe erhalten hatten. In den genannten Fällen meldete sich zunächst eine weinerliche Stimme mit den Worten „Mama, hilf mir“ oder ähnliches, dann war ein angeblicher Polizeibeamter am Telefon, der angab, ein Angehöriger habe einen schweren Unfall gehabt. So weit bekannt, fiel jedoch niemand auf die Masche herein.