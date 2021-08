Wegen Krankheitsfällen : Personalnot im Emmericher Bauamt

EMMERICH Voraussichtlich wird es von Anfang September bis Mitte Oktober zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen im Emmericher Bauamt kommen.

(RP) Auf Grund mehrerer krankheitsbedingter Ausfälle müssen sich die Bürgerinnen und Bürger von Anfang September bis voraussichtlich Mitte Oktober auf Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen und Anfragen an die untere Bauaufsicht und die Bauverwaltung im Emmericher Rathaus einstellen.

Den Hintergrund erläutert Bürgermeister Peter Hinze: „Es fallen gleich mehrere Kolleginnen und Kollegen aus gesundheitlichen Gründen für mehrere Wochen aus. aus. Hinzu kommt, dass sich weitere in Elternzeit oder Mutterschutz befinden. Um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, werden fachlich versierte Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen in der Bauverwaltung aushelfen. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir im Bauamt in den kommenden Wochen nur einen stark eingeschränkten Betrieb anbieten können.“