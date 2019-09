Zwischen Samstag und Montag : Täter in der Innenstadt auf Einbruchstour

Rees Am Wochenende haben unbekannte Täter versucht, in drei Geschäfte einzubrechen. Sie scheiterten bei allen Versuchen, richteten aber Sachschaden an.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, ist es in der Zeit zwischen Samstagmittag bis Montagmittag in der Reeser Innenstadt zu mehreren Einbruchsversuchen gekommen: Die unbekannten Täter scheiterten zunächst bei dem Vorhaben, sich Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Oberstadt zu verschaffen. Auch bei einem Floristikgeschäft auf der gleichen Straße hebelten die Täter erfolglos an der Eingangstür. Zu guter Letzt versuchten sie, die Tür einer Bäckerei an der Straße Kirchplatz aufzubrechen. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden an den Türen. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830