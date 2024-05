Feuerwehreinsätze in Emmerich Pkw brannte auf der A3 völlig aus

Bereits am Samstagabend waren die Löschzüge Stadt und Hüthum sowie der Rettungsdienst zu einem gemeldeten Zimmerbrand zur Konrad-Adenauer-Straße gerufen worden. Die Kreisleitstelle hatte den anrückenden Kräften, die aufgrund einer anstehenden Übung zügig ausrücken konnten, eine Rauchentwicklung gemeldet und dass sich noch eine Person in der Wohnung befände. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, hatte sich die Person schon ins Freie begeben. In der verrauchten Wohnung fand ein Trupp unter Atemschutz brennende Kleidung. Sie wurde ins Freie gebracht und dort gelöscht. Der Bewohner wurde untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Schon in der Nacht zu Samstag hatte die Einheit Stadt zur Normannstraße ausrücken müssen. Hier hatte ein Melder in einem Backshops aufgrund aufsteigenden Dampfes Alarm ausgelöst. Ein Feuer konnte nicht festgestellt werden.