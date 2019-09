Glauben : Wallfahrt wird immer beliebter

Isselburg Für die Kevelaer-Wallfahrt wurden in Isselburg mehr Anmeldungen verzeichnet.

(seul) In dieser Woche startet wieder die Gemeindewallfahrt der Pfarrei St. Franziskus nach Kevelaer. Wie sehr Pilgern im Trend liegt, beweisen die Neuanmeldungen und mehr angemeldete Übernachtungen als sonst, berichtet die Pfarrei. Deswegen ist das Bettenkontingent rund um den Kapellenplatz erschöpft. Aufgrund des frühen Termins wird es Änderungen im Programmablauf geben. Die Wallfahrt beginnt in diesem Jahr bereits am Freitag, 6. September, um 19 Uhr mit einer Andacht sowie der Eröffnung der Wallfahrt in der Bartholomäus-Kirche in Isselburg. Das Gepäck kann um 18.30 Uhr am Pfarrzentrum abgegeben werden.