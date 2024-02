Klassik Sinfoniekonzert begeisterte

Die in Salzburg lebende Pianistin begeisterte das Publikum vom ersten Moment an mit ihrem zupackend virtuosen Spiel, ließ aber auch im Adagio-Satz den wunderbaren Steinway-Flügel des Reeser Bürgerhauses mit viel Gefühl in immer wieder neuen Farben erklingen. Das abschließende Rondo entwickelte sich zu einem furiosen Finale im Zusammenspiel von Solistin und Orchester. Nach der Pause interpretierte die „Camerata“ und der Dirigent die vierte Symphonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy, in der die über 35 Musiker ihre – dem Titel des Werkes gemäß – „italienische“ Seite präsentieren konnten. Den Höhepunkt bildete der feurige Saltarello-Tanz als Finale des Konzertes. Minutenlanger, teils rhythmischer Applaus zeigte die Freude des Publikums, das sich dank einiger Sponsoren und der Unterstützung durch die Stadt Rees auf eine Fortführung der Reihe im nächsten Jahr freuen kann.