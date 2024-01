Ferienpark Reeser Meer Riesen-PV-Anlage auf dem Wasser

Möglichst nachhaltig soll er sein, der Marissa-Ferienpark am Reeser Meer. Das fängt schon bei der Materialbeschaffung für die Herstellung des Geländes an: etwa eine eine halbe Million Tonnen Kies und Sand werden dafür benötigt. Sie liegen vor der eigenen Haustüre sozusagen und kommen aus dem See. 35.000 bis 40.000 Lkw-Transporte lassen sich so einsparen.