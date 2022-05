Unfall am Pesthof : Pkw landet in Baustelle

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls fuhr der Pkw in das Baugerüst. Foto: Feuerwehr

EMMERICH Bei einem Unfall am Freitag ist ein Pkw in ein Baugerüst an einer Baustelle am Pesthof gefahren. Ursache war vermutlich ein medizinischer Notfall. Der Fahrer konnte aus dem Fahrzeug befreit werden, das Gerüst wurde mit einem Kran gesichert.

