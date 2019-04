Gericht : Wurde bei Streit ein Baseball-Schläger benutzt?

Rees Ein Maurer (30) aus Rees muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Verhandlung wird fortgesetzt.

(rey) Rührt jetzt die dicke Beule, die auf dem Foto vor Gericht noch einmal deutlich wurde, von einer Attacke mit einem Baseball-Schläger am 3. April 2018 her, oder nicht? Diese Frage muss das Gericht in Emmerich klären. Angeklagt, und zwar unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, ist ein 30-jähriger Maurer aus Rees.