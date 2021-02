Kostenpflichtiger Inhalt: Emmerich und Rees : Maskenpflicht am Rhein: „Wir appellieren an die Vernunft“

Ob die Maskenpflicht an der Reeser Promenade wieder kommt, wird noch entschieden.

Emmerich/Rees Maske auf an der Rhein-Promenade? Das galt in Emmerich und Rees beim Hochwasser. Und jetzt scheint die Sonne. Was juristisch betrachtet ein Problem bei der Maskenpflicht zu sein scheint.