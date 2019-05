Gesundheit : Kreis Borken teilt Masern-Fall in Bocholt mit

Kreis Borken teilt Masern-Fall in Bocholt mit

Bocholt (RP) Ein Mann aus Bocholt ist an den Masern erkrankt. Offensichtlich hat er sich bei einem Besuch im osteuropäischen Ausland angesteckt. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises Borken mit.

Masern sind eine besonders ansteckende Infektionskrankheit. Daher befindet sich der Erkrankte im Krankenhaus und wird dort behandelt. Zwei seiner Kinder besuchen Schulen in Bocholt. Bei einem davon besteht ein umfassender Impfschutz. Das andere ist lediglich einmal geimpft worden, so dass hier nur ein 95-prozentiger Schutz aufgebaut werden konnte. Die Schulen beider Kinder haben sofort die Eltern der betroffenen Schulklassen informiert und sie darum gebeten, den Impfschutz ihrer Kinder zu überprüfen und in Zweifelsfällen Kontakt mit dem Kinder- oder Hausarzt aufzunehmen.