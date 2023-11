Martinszug in Emmerich Änderungen beim Zug in Leegmeer

(RP) Das Martinskomitee Heilig Geist freut sich, am Sonntag, 5. November, in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr wieder einen Martinszug in Leegmeer durchführen zu dürfen. Die Abläufe vom St. Martinsumzug Leegmeer müssen aufgrund der wetterbedingt nicht fertigen Baumaßnahme an der Leegmeerschule kurzfristig umgeplant werden. Somit kann der Martinsumzug inklusive Martinsspiel nicht auf der Hansastraße starten. „Wir beginnen wie im letzten Jahr auf der großen Wiese des Schulhofes“, schreibt das Komitee. „Die ganze Gemeinde insbesondere die Eltern, Geschwister und Angehörige sind eingeladen, das Martinsspiel auf dem Schulhof im markierten Bereich zu erleben und anschließend hinter den Schulkindern am Umzug teilzunehmen. Einlass ist über den Haupteingang Hansastraße nur bis 17:15 Uhr möglich!“.