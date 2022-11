Martinszug in Emmerich : Mantelteilung bei Wind und Wetter

Ganz schön kalt als Bettler. Immerhin: Das Feuer ist nicht ganz so weit weg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Wer den Bettler spielt, darf nicht zimperlich sein. So am Donnerstagabend in Emmerich. Auf dem Geistmarkt gab es die Mantelteilung bei Wind und Wetter.

Hunderte Kinder zogen am Donnerstagabend singend durch die Emmericher Innenstadt. Der St.-Martinsumzug ist der Auftakt für eine Reihe weiterer Umzüge in Emmerich. Und damit die Kinder - falls sie es bis Donnerstag noch nicht wussten - auch verstehen, worum es dabei geht, fiel zwei Männer eine besondere Rolle zu. Auf dem Geistmarkt spielten Johannes Piotrowski als St. Martin und Carlo Seibert als Bettler die Mantelteilung nach.