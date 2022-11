Änderung in der Verwaltungsspitze in Emmerich : Zweiter Beigeordneter: Markus Dahms einstimmig gewählt 

Änderung in der Verwaltungsspitze in Emmerich

Emmerich Die Verwaltungsspitze in Emmerich wird größer. Der Klever soll im Emmericher Rathaus drei Bereiche leiten. Er galt vielen früh als Favorit für den Posten.

Markus Dahms ist am Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung vom Rat der Stadt Emmerich gewählt worden. Es gab eine Enthaltung bei der CDU . Dahms wird damit Zweiter Beigeordneter der Stadt Emmerich.

Die Stadt Emmerich hat die Stelle des Zweiten Beigeordneten Anfang Juli ausgeschrieben. Die CDU hatte sie beantragt, weil sie nicht nur einen weiteren Verwaltungsmanager will, sondern auch Änderungen in der Struktur. Geplant ist ein neues Dezernat. Es ist vorgesehen, die Fachbereiche 4 (Schule, Jugend, Sport), 7 (Arbeit und Soziales) sowie 18 (Demografie und Integration) dort einzugliedern.

Gute Chancen auf den neuen Posten hatte Markus Dahms bereits früh. Seit dem 1. Mai 2018 arbeitet er in der Emmericher Stadtverwaltung und leitet dort den Fachbereich 7 (Arbeit und Soziales) mit 50 Mitarbeitern. Dahms ist der Nachfolger von Hans Sterbenk, der im August 2017 in den Ruhestand ging.

Dahms machte eine duale Ausbildung bei der Stadt Kleve, absolvierte in Duisburg sein Studium zum Verwaltungswirt. Im Jahr 2000 bekam er bei der Stadt Kleve eine Anstellung im Bereich Soziales. 2001 wechselte er zur Kreisverwaltung Kleve. Als im Jahr 2005 „Hartz IV“ eingeführt wurde, wurde er im Jobcenter tätig. Dort bekleidete er eine Stelle in der Innenrevision und gehörte zur Fachaufsicht der kreisangehörigen Kommunen. So war der stellvertretende Leiter des Jobcenters auch regelmäßig zum fachlichen Austausch in Emmerich.