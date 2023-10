Für warme Jahreszeit Trinkwasserspender soll auf den Marktplatz

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken möchte die Stadt Rees bis zum Sommer 2024 einen öffentlichen Trinkwasserspender auf dem Marktplatz einrichten. Dieser soll in der Nähe der Touristeninformation installiert werden und saisonal, also in den warmen Jahreszeiten, Bürgern und Besuchern der Stadt kostenloses Trinkwasser zur Verfügung stellen. Der Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen.