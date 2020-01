Fragebogen : Die Fütschlerin

Haffen Grüne, Jägerin, erste Schützenkönigin mit Königin, Ortsvorsteherin in Haffen: Margret Derksen ist wie sie ist. Und dafür mögen sie alle. Für die RP hat sie den Fragenbogen ausgefüllt. Lesen Sie selbst und lernen sie sie näher kennen.

Derksen Obwohl es düster, kalt, brutal und von wenig sozialer Gerechtigkeit geprägt war, würde ich eine Reise in das Mittelalter wählen. Mich interessieren die alten Handwerksberufe im Metall-, Holz- und Baubereich. Das waren in meinen Augen noch Künstler, die ohne CNC-Maschinen phantastische Ergebnisse hervorbrachten.

Derksen Ich würde mich gerne an alles, was ich jemals gelernt, gehört, gesehen und gelesen habe, erinnern und es jederzeit abrufen können. Das wäre für mich eine „Superkraft“.

Derksen In der Tat interessiere ich mich ein wenig für Fußball, da ich in meiner Jugend ein paar Jahre, recht talentfrei übrigens, selbst beim VfR Haffen-Mehr-Mehrhoog gespielt habe. In dieser Zeit wuchs aus unerklärlichen Gründen eine Liebe zu den Königsblauen, die ich treu, aber relativ leidenschaftslos, bis heute pflege. Ich freue mich über jeden Sieg, vor allem gegen die Roten aus dem unteren Teil Deutschlands, verfalle aber nicht in Depressionen bei einer Niederlage.