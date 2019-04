Haus im Park : Hier kommt Kunst auf den Teller

Info

Kreis Klever Kultourtage Die Ausstellung im Haus im Park wird auch in die „Nacht der Kultour“ der Kreis Klever „Kultourtage“ mit eingezogen. Am Samstag, 18. Mai, gibt es dazu auch in Emmerich ein spezielles Programm, das an diesem Tag um 17 Uhr mit einem DJ-Auftritt von Funkhaus Radio Emmerich beginnt. Ab 21.15 Uhr sorgt Oliver Kretschmann mit Lichtinstallationen für spannende Momente. Das Haus im Park ist an diesem Abend bis 23 Uhr geöffnet.

Bis 19. Mai Die Ausstellung Maren Rombolds wird am kommenden Freitag, 26. April um 19 Uhr eröffnet. Sie ist bis zum 19. Mai zu sehen.

Öffnunsgzeiten Die Galerie Haus im Park (Rheinpark 1) hat immer samstags von 13 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Info im Internet unter www.kunstverein-emmerich.de