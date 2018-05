Wielerfestival Montferland: Marathon lockt Mountainbiker über die Grenze

Emmerich Bis zu 2000 Radsportler werden am 10. Juni im niederländischen 's-Heerenberg erwartet, wenn der vierte Montferland MTB-Marathon startet. Interessierte können sich im Internet noch für das sportliche Event anmelden.

Am Sonntag, 10. Juni, findet in Emmerichs niederländischen Nachbargemeinde 's-Heerenberg einer der schönsten Mountainbike-Events der Niederlande statt. Mehr als 900 Teilnehmer haben sich bereits eingeschrieben. Bis zu 2000 Radsportler werden erwartet. "Deutsche Teilnehmer sind besonders willkommen. Sie können sich bis zum 25. Mai auf unserer Homepage einschreiben", sagt Gudo Kramer, einer der Organisatoren. Und nicht nur für die Biker, sondern auch für die Zuschauer wird diese Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis.

Seit 2014 gibt es die beliebte Moutainbike-Veranstaltung. Nach einem Jahr "Auszeit" in 2017, findet in diesem Jahr wieder - und das bereits zum vierten Mal - in s'Heerenberg der Montferland MTB-Marathon statt.

In diesem Jahr können zwischen 50-, 75- und 100-Kilometer-Strecken gewählt werden, alle führen durch das Naturschutzgebiet Montferland. Die Voranmeldung ist nur unter "www.mylaps.nl" möglich, die Kosten betragen für alle Strecken 25 Euro. Am 10. Juni befindet sich das Anmelde-Büro im Gebäude von Specialized auf dem Zeddamseweg 84b in ´s-Heerenberg. Dort werden auch die Startnummern ausgehändigt. Das Büro öffnet am Wettkampftag um acht Uhr. Am Tag selber kann nachgemeldet werden, vorausgesetzt, dass die maximale Anzahl an Teilnehmern noch nicht erreicht ist. Das kann man auf der Homepage sehen.