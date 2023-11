Sparkasse setzt Belohnung aus Polizei fahndet nach Bankräuber

(RP) Die Polizei in Isselburg fahndet nach einem Bankräuber, der am Dienstagmittag eine Sparkasse überfallen hat. Wie die Polizei berichtet, betrat ein maskierter Mann gegen 12 Uhr die Sparkassen-Filiale an der Minervastraße. Mit einer Waffe in der Hand legte er einem Bankangestellten einen Zettel vor, auf dem er die Herausgabe von Geld forderte. Doch dazu kam es nicht. Der Mann flüchtete schließlich ohne Beute mit einem Fahrrad vom Tatort in Richtung Kampstraße.